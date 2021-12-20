В США начали действовать новые ограничения для туристов из-за "Омикрона"

В США начинали действовать объявленные на прошлой неделе ограничения на въезд для иностранных туристов, которые в течение последних 14 дней находились в восьми африканских странах из-за стремительного распространения там нового штамма коронавируса "Омикрон".
Как пишет CNN, исключение из этого правила составляют граждане и люди с разрешением на постоянное проживание в США и их супругов.
Несмотря на то, что эта разновидность выявляется во все большем количестве стран мира и соответственно вводится ограничение на перелеты или усиливается карантинные меры, во Всемирной организации здравоохранения призвали правительства стран не налагать ограничения для путешественников из африканских стран, сообщает Politico, ведь, по словам представителей ВОЗ, ограничения "могут сыграть роль в определенном уменьшении распространения COVID-19, но возложить тяжелое бремя на жизнь и благополучие людей".
В интервью ABC главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал, что новых ограничений на поездки пока не будет. Он призвал вакцинированных американцев получить третью дозу-усилитель и подчеркнул, что сейчас американские власти делают все, чтобы выявить вероятные случаи "Омикрона" в США. Однако, по его словам, распространение нового штамма в Соединенных Штатах и других странах мира - неизбежно.
Также ВОЗ в понедельник объявила, что новая разновидность COVID-19 может быстро распространиться по всему миру и иметь "тяжелые последствия", а "в целом мировой риск (связанный со штаммом) оценивается как очень высокий", пишет USA Today.
Несмотря на то, что эта разновидность выявляется во все большем количестве стран мира и соответственно вводится ограничение на перелеты или усиливается карантинные меры, во Всемирной организации здравоохранения призвали правительства стран не налагать ограничения для путешественников из африканских стран, сообщает Politico, ведь, по словам представителей ВОЗ, ограничения "могут сыграть роль в определенном уменьшении распространения COVID-19, но возложить тяжелое бремя на жизнь и благополучие людей".
В интервью ABC главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал, что новых ограничений на поездки пока не будет. Он призвал вакцинированных американцев получить третью дозу-усилитель и подчеркнул, что сейчас американские власти делают все, чтобы выявить вероятные случаи "Омикрона" в США. Однако, по его словам, распространение нового штамма в Соединенных Штатах и других странах мира - неизбежно.
Также ВОЗ в понедельник объявила, что новая разновидность COVID-19 может быстро распространиться по всему миру и иметь "тяжелые последствия", а "в целом мировой риск (связанный со штаммом) оценивается как очень высокий", пишет USA Today.
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