В США могут изменить понятие "полная вакцинация" от коронавируса

09:33 26 Ноябрь Киев, Украина

Один из главных экспертов правительства США по инфекционным болезням Энтони Фаучи заявил, что в официальное определение "полной вакцинации" от коронавируса может войти получение бустерной дозы.

"Сейчас, официально, полная вакцинация в США равна двум прививкам mRNA вакцин и одному уколу J&J, но несомненно это может измениться", - заявил Фаучи. По словам эксперта, сейчас такая возможность рассматривается.

Ранее Фаучи заявил об увеличении госпитализаций полностью привитых лиц. Подобного не наблюдается среди тех, кто получил бустерную дозу прививки.



При этом Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США сообщали, что по данным за сентябрь, невакцинированные лица в США имели в 14 раз выше риск умереть от COVID-19 по сравнению с полностью вакцинированными, и в 5,8 раз выше риск иметь положительный диагноз заболевания.



Фаучи выражал надежду, что защита, которую дают бустерные дозы, будет длиться достаточно долго, чтобы не было необходимости в дальнейших бустерных прививках каждые полгода-год.