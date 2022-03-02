В США изучают действие третьей дозы вакцины от COVID-19 другого производителя на человека

Национальный институт здравоохранения США начал первую фазу испытаний, в которой взрослые добровольцы, полностью вакцинированные против COVID-19, получат дополнительную дозу вакцины другого производителя.
Об этом сообщила во вторник пресс-служба научного центра.
По ее данным, в ходе испытаний взрослые добровольцы, прошедшие полную вакцинацию от COVID-19, получат бустерные дозы вакцин других производителей с тем, чтобы установить безопасность и иммуногенность смешанных бустерных схем.
Согласно его мнению, соответствующее исследование подготовит почву для принятия решения о ревакцинации смешанного типа в случае возникновения необходимости.
Предварительные результаты испытаний ожидаются в конце лета 2021 года. Наблюдать за добровольцами, получившими бустерную дозу в ходе этого исследования, будут в течение года.
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