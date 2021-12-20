В США изменили рекомендации по вакцинации от COVID-19

15:51 17 Декабрь Киев, Украина

Согласно новым рекомендациям Центром США по контролю за заболеваниями (CDC), теперь предпочтение отдается вакцинам от коронавируса новой технологии mRNA (Pfizer -BioNTech и Moderna), а не традиционной вакцине производителя Johnson&Johnson.

"Для предотвращения COVID-19 у лиц в возрасте 18 лет и старше отдается предпочтение вакцинам mRNA", - говорится в обновленных рекомендациях.

Рекомендация была обновлена через несколько часов после того, как экспертная панель CDC единогласно проголосовала за предпочтение вакцинам Moderna и Pfizer. Решение связано с риском возникновения редкого сгущения крови, тромбозов и синдромов тромбоцитопении после вакцинации Johnson&Johnson. В США обнаружили 54 таких случая после начала вакцинации, 9 человек скончались.