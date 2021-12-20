В США изменили рекомендации по вакцинации от COVID-19

Согласно новым рекомендациям Центром США по контролю за заболеваниями (CDC), теперь предпочтение отдается вакцинам от коронавируса новой технологии mRNA (Pfizer-BioNTech и Moderna), а не традиционной вакцине производителя Johnson&Johnson.
Рекомендация была обновлена через несколько часов после того, как экспертная панель CDC единогласно проголосовала за предпочтение вакцинам Moderna и Pfizer. Решение связано с риском возникновения редкого сгущения крови, тромбозов и синдромов тромбоцитопении после вакцинации Johnson&Johnson. В США обнаружили 54 таких случая после начала вакцинации, 9 человек скончались.
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