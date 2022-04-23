В США испытывают таблетки от коронавируса - Украина забронировала 300 тыс. доз

Заключительную стадию клинических испытаний проходит медицинский препарат против коронавируса, разработанный американскими фармацевтами. На этот раз это будет не вакцина, а таблетка.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, Минздрав зарезервировал препарат в количестве 300 тыс. доз, но деньги пока не вносит - ждет результаты клинических испытаний.
Ожидается, что этот препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.
Министр не озвучил название препарата, однако известно, что об испытаниях таблеток от COVID-19 сообщала компания Pfizer.
Вероятную эффективность этих таблеток при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания. В компании рассчитывают, что экспериментальный препарат будет выпущен до конца 2021 года.
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