В США испытывают таблетки от коронавируса - Украина забронировала 300 тыс. доз

20:22 23 июля Киев, Украина

Заключительную стадию клинических испытаний проходит медицинский препарат против коронавируса, разработанный американскими фармацевтами. На этот раз это будет не вакцина, а таблетка.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав зарезервировал препарат в количестве 300 тыс. доз, но деньги пока не вносит - ждет результаты клинических испытаний.

Ожидается, что этот препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.

Министр не озвучил название препарата, однако известно, что об испытаниях таблеток от COVID-19 сообщала компания Pfizer.

Вероятную эффективность этих таблеток при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания. В компании рассчитывают, что экспериментальный препарат будет выпущен до конца 2021 года.