В СНБО предложили собственные рекомендации по противодействию распространению штамма дельта

14:51 24 июня Киев, Украина

Основной рекомендацией в противостоянии индийскому или дельта штамму коронавируса, является ПЦР-тестирование прибывших и з России, Португалии и Великобритании, а также тех лиц, которые пересекают КПВВ с оккупированного Донбасса.
 
Об этом сообщает Минздрав в Telegram.

В ведомстве напомнили, что в Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванные штаммом "Дельта".

В СНБО обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства.

С первоочередными рекомендациями СНБО можно ознакомиться в инфографике:
 
Фото: Рекомендации СНБО