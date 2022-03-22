В СНБО предложили собственные рекомендации по противодействию распространению штамма дельта

14:51 24 июня Киев, Украина

Основной рекомендацией в противостоянии индийскому или дельта штамму коронавируса, является ПЦР-тестирование прибывших и з России, Португалии и Великобритании, а также тех лиц, которые пересекают КПВВ с оккупированного Донбасса.