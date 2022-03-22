В СНБО предложили собственные рекомендации по противодействию распространению штамма дельта

Основной рекомендацией в противостоянии индийскому или дельта штамму коронавируса, является ПЦР-тестирование прибывших и з России, Португалии и Великобритании, а также тех лиц, которые пересекают КПВВ с оккупированного Донбасса.
Об этом сообщает Минздрав в Telegram.
В ведомстве напомнили, что в Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванные штаммом "Дельта".
В СНБО обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства.
С первоочередными рекомендациями СНБО можно ознакомиться в инфографике:
В ведомстве напомнили, что в Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванные штаммом "Дельта".
В СНБО обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства.
С первоочередными рекомендациями СНБО можно ознакомиться в инфографике:
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии