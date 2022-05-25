В Сингапур из ЕС прибыла партия вакцины от COVID

Вакцины разработанные Pfizer и BioNTech доставило воздушное судно компании Singapore Airlines из Бельгии, встретил ценный груз министр транспорта Сингапура Онг Е Кунг. Препарат отправили на хранение в объекты, где поддерживается низкая температура.

Об этом сообщил новостной канал CNA, 21 декабря.

“Мы считаем, что у нас есть возможности сделать это, сыграть роль, которая поможет поставить и распространить вакцину в регионе. Я думаю, что сейчас существует два типа мнений по доставке вакцин. Некоторые страны, конечно, предпочитают прямую доставку, потому что они думают, что это быстрая доставка от точки к точке. Но мы можем играть роль центра для распространения и транспортировки в регион”, — сказал он.