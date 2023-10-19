В шести областях Украины выявили 10 случаев нового штамма COVID-19

В Украине обнаружили 10 случаев нового штамма COVID-19 «Эрис», который является подвидом варианта «Омикрон», сообщает Минздрав.
Штамм "Эрис" зафиксировали в Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях.
Симптомы «Эриса» такие же, как и во время заболевания другими штаммами коронавируса: боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка. Однако новый штамм обладает и особенностью – скорее поражает ослабленный иммунитет. Несмотря на это, ВОЗ оценивает глобальный риск этого штамма как низкий, говорят в Минздраве.
Всего в Украине со 2 по 8 октября зарегистрировали 5186 случаев заболевания COVID-19. Среди них 18 летальных, это люди старше 30 лет.
В Минздраве напоминают, что основой защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Записаться на вакцинацию можно у семейного врача и в пунктах прививок.
Штамм "Эрис" зафиксировали в Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях.
Симптомы «Эриса» такие же, как и во время заболевания другими штаммами коронавируса: боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка. Однако новый штамм обладает и особенностью – скорее поражает ослабленный иммунитет. Несмотря на это, ВОЗ оценивает глобальный риск этого штамма как низкий, говорят в Минздраве.
Всего в Украине со 2 по 8 октября зарегистрировали 5186 случаев заболевания COVID-19. Среди них 18 летальных, это люди старше 30 лет.
В Минздраве напоминают, что основой защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Записаться на вакцинацию можно у семейного врача и в пунктах прививок.
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