В Самборе отказываются ужесточать карантин

Власти Самбора, что на Львовщине, не будут ужесточать карантин, несмотря на то, что в их местности установлен «красный» уровень эпидопасности. Так постановил городской совет, хотя госкомиссия ТЭБ и ЧС решили иначе.

Во время заседания горсовета под стенами мэрии проходил пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать.

Самборские депутаты постановили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к "красной" зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции.

Общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, они разрешили работать в обычном режиме, хоть и с соблюдением карантинных требований.

Самборский горсовет призвал полицию воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, которые будут продолжать работать вопреки решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Кроме того, депутаты приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и председатель Львовской ОГА с просьбой отменить в Самборе "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Накануне стало известно, что Одесса и Харьков усилили карантин в связи с переводом городов в "желтую" зону эпидемиологической опасности.