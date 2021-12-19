В России зафиксировали Омикрон-вариант COVID-19

В Российской Федерации зарегистрировали первые случаи заражения омикрон-вариантом коронавируса. Его обнаружили у двух вернувшихся из Южно-Африканской Республики (ЮАР) граждан сообщила в понедельник, 6 декабря, российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Омикрон обнаружили у двух из десяти прибывших из ЮАР с положительным тестом на COVID-19, исследования анализов других инфицированных продолжаются. Всех десять граждан поместили в обсервацию.
В России всех граждан, возвращающихся из ЮАР и соседних стран, тестируют на коронавирус на границе, а также размещают в обсерваторы на две недели. Въезд иностранцев из южноафриканского региона в РФ запрещен.
Напомним, впервые новый вариант коронавируса был обнаружен в ноябре в Южной Африке. На начало декабря его зафиксировали уже почти в 40 странах мира. Из-за омикрона во многих регионах вводятся новые ограничения, ограничивая поездки. В частности, Украина запретила въезд из Южной Африки для иностранцев и лиц без гражданства, хотя случаев заражения омикрон-вариантом в стране пока не обнаружено.
Омикрон обнаружили у двух из десяти прибывших из ЮАР с положительным тестом на COVID-19, исследования анализов других инфицированных продолжаются. Всех десять граждан поместили в обсервацию.
В России всех граждан, возвращающихся из ЮАР и соседних стран, тестируют на коронавирус на границе, а также размещают в обсерваторы на две недели. Въезд иностранцев из южноафриканского региона в РФ запрещен.
Напомним, впервые новый вариант коронавируса был обнаружен в ноябре в Южной Африке. На начало декабря его зафиксировали уже почти в 40 странах мира. Из-за омикрона во многих регионах вводятся новые ограничения, ограничивая поездки. В частности, Украина запретила въезд из Южной Африки для иностранцев и лиц без гражданства, хотя случаев заражения омикрон-вариантом в стране пока не обнаружено.
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