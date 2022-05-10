В пятницу прирост заболевших COVID увеличился более чем на 1000 человек

За минувшую пятницу в Украине было зафиксировано свыше тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом, среди заболевших 73 ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки обнаружено 1 054 новых подтвержденных COVID-случаев, госпитализировано 534 человека; выздоровели – 1 393 человека.
За сутки протестировано методом ПЦР 22 273 человека, методом ИФА – 9 628 человек,
экспресс-тестами – 14 940 человек.
За последние 24 часа вирус забрал жизни 20 украинцев, всего от инфекции скончалось
53 085 граждан.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 258 532 человека, выздоровели – 2 190 686 человек, проведено ПЦР-тестов – 1 1509 815.
За минувшие сутки обнаружено 1 054 новых подтвержденных COVID-случаев, госпитализировано 534 человека; выздоровели – 1 393 человека.
За сутки протестировано методом ПЦР 22 273 человека, методом ИФА – 9 628 человек,
экспресс-тестами – 14 940 человек.
За последние 24 часа вирус забрал жизни 20 украинцев, всего от инфекции скончалось
53 085 граждан.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 258 532 человека, выздоровели – 2 190 686 человек, проведено ПЦР-тестов – 1 1509 815.
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