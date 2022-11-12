В порту Сиднея находится круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19

10:30 12 ноября Киев, Украина

Порядка 800 случаев заражения коронавирусом выявлено на пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере Majestic Princess, на котором находятся более 3 тыс. пассажиров и 1 тыс. членов экипажа. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.

Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс установило на судне третий уровень предупреждения, максимально возможный, указывает телеканал. При таком уровне считается, что заражены по крайней мере 20% тех, кто был на лайнере.



Всех прибывших перед высадкой проверят с помощью экспресс-тестов на антигены.

Как заявили в круизной компании Carnival, выявлять первых зараженных на корабле стали в середине 12-дневного круиза. Заболевание у них проходило в легкой или бессимптомной форме, инфицированных изолировали, остальным рекомендовали соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски.

Напомним, что по состоянию на конец октября Украина получила 2,3 млн доз вакцины Pfizer.

Добавим, что в Кировоградской области от коронавируса умер ребенок.