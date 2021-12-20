В Pfizer заявили о высокой эффективности своих таблеток против Covid-19

Pfizer заявила, что клинические испытания таблеток против Covid-19, которые должны противостоять мутациям, наблюдаемым с Omicron, резко снизили количество госпитализаций и смертей среди людей из группы риска.
Объявление было сделано после того, как реальное исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что две дозы вакцины Pfizer-BioNTech доказали свою эффективность на 70 % в предупреждении тяжелого течения заболевания, вызванного новым вариантом.
Данные о новых таблетках, которые еще не были одобрены нигде в мире, поступили от более чем 2200 добровольцев и подтвердили предварительные результаты, объявленные в прошлом месяце.
Американский производитель лекарств заявил, что его препарат под названием Паксловид также показал себя против нового штамма Омикрон.
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что препарат «изменил правила игры», и он ожидает, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) даст зеленый свет уже в этом месяце.
Испытание показало, что таблетка снижает потребность в госпитализации взрослых из группы высокого риска на 89%, если лечение проводится в течение трех дней с момента появления симптомов, и на 88%, если лечение проводится в течение пяти дней.
Побочные эффекты были обнаружены в основном незначительными.
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