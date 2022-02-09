В Пекине рассказали, сколько спортсменов находится на изоляции из-за коронавируса

Организаторы заявили, что более 30 спортсменов на Олимпийских играх в Пекине находятся в изоляторах после положительного результата теста на коронавирус. Средний срок пребывания в изоляции составляет семь дней.
«Мы выпустим из изоляции столько людей, сколько сможем, но только столько, сколько сможем безопасно», — сказал Брайан Макклоски, председатель экспертной медицинской комиссии Игр в Пекине. Он сказал, что 50 спортсменов были выписаны, и подавляющее большинство спортсменов, находящихся в изоляции, чувствуют себя хорошо и не нуждаются в какой-либо медицинской помощи.
Информация о том, что 32 спортсмена находятся в изоляторах, появилась после жалоб спортсменов и команд на несъедобную пищу, грязные помещения и отсутствие тренировочного оборудования и доступа в Интернет.
Чтобы предотвратить распространение COVID-19, пекинские организаторы требуют, чтобы все инфицированные были помещены в так называемый олимпийский пузырь и ежедневно сдавали лабораторные анализы ПЦР. Тех, у кого подтвержден положительный результат, будут находится в изоляторе до тех пор, пока у них не будет отрицательный тест. Люди, у которых сохраняется положительный результат теста, также могут запросить проверку медицинской комиссией.
Макклоски отметил, что инфицированные люди могут продолжать периодически давать положительный результат в течение длительного времени, даже если они не заразны. Но он сказал, что ранее инфицированные люди также могут давать положительный результат, потому что они были повторно заражены и могут распространять вирус.
«Задача состоит в том, чтобы отличить их друг от друга», — сказал он.
Организаторы заявили, что ожидают, что число положительных случаев уменьшится по мере того, как число новых прибывающих в олимпийский пузырь будет уменьшаться, поскольку процедуры скрининга предназначены для раннего выявления вируса и предотвращения его распространения.
Макклоски отметил, что все в пузыре проходят тестирование и почти все вакцинированы.
«Я думаю, что ваши шансы подхватить COVID в замкнутом цикле меньше, чем где-либо еще в мире», — сказал он.
На данный момент в олимпийском пузыре зарегистрировано 393 положительных случая. Помимо спортсменов, в него входят представители СМИ, официальные представители команд и другие лица. На Олимпиаду прибыли более 12 800 человек из-за пределов Китая.
«Мы выпустим из изоляции столько людей, сколько сможем, но только столько, сколько сможем безопасно», — сказал Брайан Макклоски, председатель экспертной медицинской комиссии Игр в Пекине. Он сказал, что 50 спортсменов были выписаны, и подавляющее большинство спортсменов, находящихся в изоляции, чувствуют себя хорошо и не нуждаются в какой-либо медицинской помощи.
Информация о том, что 32 спортсмена находятся в изоляторах, появилась после жалоб спортсменов и команд на несъедобную пищу, грязные помещения и отсутствие тренировочного оборудования и доступа в Интернет.
Чтобы предотвратить распространение COVID-19, пекинские организаторы требуют, чтобы все инфицированные были помещены в так называемый олимпийский пузырь и ежедневно сдавали лабораторные анализы ПЦР. Тех, у кого подтвержден положительный результат, будут находится в изоляторе до тех пор, пока у них не будет отрицательный тест. Люди, у которых сохраняется положительный результат теста, также могут запросить проверку медицинской комиссией.
Макклоски отметил, что инфицированные люди могут продолжать периодически давать положительный результат в течение длительного времени, даже если они не заразны. Но он сказал, что ранее инфицированные люди также могут давать положительный результат, потому что они были повторно заражены и могут распространять вирус.
«Задача состоит в том, чтобы отличить их друг от друга», — сказал он.
Организаторы заявили, что ожидают, что число положительных случаев уменьшится по мере того, как число новых прибывающих в олимпийский пузырь будет уменьшаться, поскольку процедуры скрининга предназначены для раннего выявления вируса и предотвращения его распространения.
Макклоски отметил, что все в пузыре проходят тестирование и почти все вакцинированы.
«Я думаю, что ваши шансы подхватить COVID в замкнутом цикле меньше, чем где-либо еще в мире», — сказал он.
На данный момент в олимпийском пузыре зарегистрировано 393 положительных случая. Помимо спортсменов, в него входят представители СМИ, официальные представители команд и другие лица. На Олимпиаду прибыли более 12 800 человек из-за пределов Китая.
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