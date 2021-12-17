В одном из штатов Австралии объявлен режим бедствия

Из-за значительного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, в штате Виктория, в Австралии, объявлен режим бедствия.
Об этом в воскресенье, 2 августа 2020 г, сообщил губернатор штата Виктория Дэниэла Эндрюса.
Наиболее жесткие ограничения вводятся в столице штата Мельбурне, втором по величине городе Австралии. Там со 2 августа введены противоэпидемические ограничения четвертого уровня, предусматривающие комендантский час с 20.00 до 5.00.
Меры будут действовать как минимум до 13 сентября. По словам губернатора, если не принять строгие меры сейчас, с эпидемией придется бороться еще месяцы и месяцы.
Те, кто проживают в Мельбурне, остаются без права покидать дом более чем на пять километров для покупок или занятий спортом на воздухе в течение одного часа. В городе запретили свадьбы, на похоронах могут присутствовать до 10 человек.
Обучение в университетах с 6 августа снова будет дистанционным, а детские сады закрыты. Для живущих за пределами Мельбурна будет действовать третий уровень ограничений.
По словам Эндрюса, продолжительность жестких мер в Виктории можно будет сократить при уменьшении выявленных случаев коронавируса, но маловероятно, что город вернется к третьему этапу ограничений.
Об этом в воскресенье, 2 августа 2020 г, сообщил губернатор штата Виктория Дэниэла Эндрюса.
Наиболее жесткие ограничения вводятся в столице штата Мельбурне, втором по величине городе Австралии. Там со 2 августа введены противоэпидемические ограничения четвертого уровня, предусматривающие комендантский час с 20.00 до 5.00.
Меры будут действовать как минимум до 13 сентября. По словам губернатора, если не принять строгие меры сейчас, с эпидемией придется бороться еще месяцы и месяцы.
Те, кто проживают в Мельбурне, остаются без права покидать дом более чем на пять километров для покупок или занятий спортом на воздухе в течение одного часа. В городе запретили свадьбы, на похоронах могут присутствовать до 10 человек.
Обучение в университетах с 6 августа снова будет дистанционным, а детские сады закрыты. Для живущих за пределами Мельбурна будет действовать третий уровень ограничений.
По словам Эндрюса, продолжительность жестких мер в Виктории можно будет сократить при уменьшении выявленных случаев коронавируса, но маловероятно, что город вернется к третьему этапу ограничений.
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