В обновленном Украиной списке "красной" зоны 57 стран

Пресс-служба Минздрава Украины опубликовала сегодня, 30 августа, уточненный список стран, входящих в "красную" и "зеленую" зоны. На этот раз в "красную" зону отнесли меньше стран, сообщили в ведомстве.

В "красной" зоне стран по распространению COVID-19 находятся 57 стран, в "зеленой" - 136.

Так, в списке государств "красной" зоны, в частности: Испания, Румыния, США, Бразилия.

В зеленой зоне: Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, РФ, Польша, Греция, Германия и другие.

Украина включает в "красный список" те страны, в которых количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние две недели превышает аналогичный показатель в нашей стране.

Граждане, въезжающие в Украину из стран "красной" зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

Ранее мы писали, что число случаев COVID-19 на Буковине превысило десять тысяч. Черновицкая область входит в перечень лидеров по заболеванию коронавирусной инфекцией нового типа.

Также сообщалось, что в Турции заявили о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19.