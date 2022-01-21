В номинации "Лучшая ковид-вакцина года" победила Moderna

07:49 06 Май Киев, Украина

Всемирный конгресс вакцин-2021, проходящий из-за пандемии в онлайн-формате, определился с претендентом на номинацию Лучшая вакцина от коронавируса.
 
Об этом сообщает ТАСС.

Так, препарат Moderna победил в номинациях Лучшая вакцина от COVID и Лучшая новая технология/платформа для вакцины.

Также на конгрессе высоко оценили вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с германским партнером BioNTech.

По данным агентства, в шорт-лист номинации за лучшую COVID-вакцину попал препарат производства британско-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Отметим, в этом году World Vaccine Congress Washington проходил в онлайн-формате.