В номинации "Лучшая ковид-вакцина года" победила Moderna

Всемирный конгресс вакцин-2021, проходящий из-за пандемии в онлайн-формате, определился с претендентом на номинацию Лучшая вакцина от коронавируса.
Об этом сообщает ТАСС.
Так, препарат Moderna победил в номинациях Лучшая вакцина от COVID и Лучшая новая технология/платформа для вакцины.
Также на конгрессе высоко оценили вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с германским партнером BioNTech.
По данным агентства, в шорт-лист номинации за лучшую COVID-вакцину попал препарат производства британско-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Отметим, в этом году World Vaccine Congress Washington проходил в онлайн-формате.
Так, препарат Moderna победил в номинациях Лучшая вакцина от COVID и Лучшая новая технология/платформа для вакцины.
Также на конгрессе высоко оценили вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с германским партнером BioNTech.
По данным агентства, в шорт-лист номинации за лучшую COVID-вакцину попал препарат производства британско-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Отметим, в этом году World Vaccine Congress Washington проходил в онлайн-формате.
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