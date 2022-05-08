В Николаеве планируют открыть мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19

Главный санитарный врач Украины заявил о планах открыть в Николаеве первый мобильный госпиталь. Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что там будет 60 мест для пациентов с инфекцией COVID-19.

"В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-место, он будет из модульных конструкций", – рассказал Виктор Ляшко.

По его словам, для развертывания мобильных госпиталей уже были выделены средства, Минздрав определил табель оснащения такого госпиталя и критерии к медучреждению. Пока вопросы размещения такого госпиталя остаются на усмотрение местных властей.

"Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе нового трехэтажного здания психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернут там. Важно, чтобы там был кислород", – заявил он.

Главный санитарный врач пояснил, что вопрос запуска мобильных госпиталей не будет решаться централизованно.