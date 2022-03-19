В НАН рассказали, почему восток Украины находится в зоне риска заражения штаммом "дельта"

Данный прогноз озвучили ученые Национальной академии наук Украины.

"Из-за низкого уровня вакцинации населения в Украине и высокого уровня миграции из РФ штамм "дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь тяжелые последствия...Ослабления в отношении тех, кто прибывает с временно оккупированных территорий, предложенные правительством Украины, усиливают риски быстрой вспышки на Востоке страны, вызванной штаммом "дельта", - следует из прогноза.