В НАН рассказали, почему восток Украины находится в зоне риска заражения штаммом "дельта"
19:39 22 июня Киев, Украина
Высокий уровень инфицирования штаммом "дельта" в РФ несет прямую угрозу жителям оккупированной территории Донбасса
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Данный прогноз озвучили ученые Национальной академии наук Украины.
"Из-за низкого уровня вакцинации населения в Украине и высокого уровня миграции из РФ штамм "дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь тяжелые последствия...Ослабления в отношении тех, кто прибывает с временно оккупированных территорий, предложенные правительством Украины, усиливают риски быстрой вспышки на Востоке страны, вызванной штаммом "дельта", - следует из прогноза.
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