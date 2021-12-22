В НАН рассказали об украинских регионах с наибольшим скоплением британского штамма

16:30 14 Апрель Киев, Украина

Анализ положительных образцов тестов на коронавирус показал, что британский штамм активно мигрирует по Украине. Наибольшее его концентрация зафиксирована в западных областях.
  
Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Указано, что всего в феврале в Украине провели секвенирование 306 положительных образцов коронавируса.

"Данные по секвенированым образцам вируса показали, что в феврале 2/3 всех образцов оказались британским штаммом B.1.1.7. Наиболее пораженными этим штаммом вируса были западные области и Киев", – говорится в сообщении.

Согласно данным ученых, больше всего случаев британского штамма выявили в Закарпатской области – 61.
 
Фото: В НАН рассказали о украинских регионах с наибольшим скоплением британского штамма 01
Фото: В НАН рассказали о украинских регионах с наибольшим скоплением британского штамма 02