В НАН рассказали об украинских регионах с наибольшим скоплением британского штамма

16:30 14 Апрель Киев, Украина

Анализ положительных образцов тестов на коронавирус показал, что британский штамм активно мигрирует по Украине. Наибольшее его концентрация зафиксирована в западных областях.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.



Указано, что всего в феврале в Украине провели секвенирование 306 положительных образцов коронавируса.



"Данные по секвенированым образцам вируса показали, что в феврале 2/3 всех образцов оказались британским штаммом B.1.1.7. Наиболее пораженными этим штаммом вируса были западные области и Киев", – говорится в сообщении.



Согласно данным ученых, больше всего случаев британского штамма выявили в Закарпатской области – 61.