В НАН оправдали статистический рост коронавируса в Украине

Ученые Национальной академии наук Украины предупредили про "официальный" рост заболеваемости и смертности среди украинского населения, но разьяснили, что он связан с нормализацией после праздников пунктов тестирования и общей медицинской отчетности.
Такой прогноз ученые объясняют нормализацией количества тестирований после майских праздников.
При этом в НАН отмечают, что в последнее время наблюдается значительная задержка обнародования новых случаев коронавируса.
"Задержки обнародования новых выявлений близки к историческим максимумам и составляют в среднем одну неделю", - говорится на сайте НАН.
Ученые отмечают, что при оценке текущей динамики более достоверным показателем является количество положительных ПЦР-тестов, которое становится доступным почти без задержек. Позитивность ПЦР-тестов продолжает снижаться и составила 16,1% в течение последней недели против 19,6% ровно неделю назад.
Среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 5441 за сутки. По состоянию на 12 мая, в среднем 273 новых летальных случаев за сутки. Среднее количество положительных ПЦР-тестов составляет 4435 за сутки.
При этом в НАН отмечают, что в последнее время наблюдается значительная задержка обнародования новых случаев коронавируса.
"Задержки обнародования новых выявлений близки к историческим максимумам и составляют в среднем одну неделю", - говорится на сайте НАН.
Ученые отмечают, что при оценке текущей динамики более достоверным показателем является количество положительных ПЦР-тестов, которое становится доступным почти без задержек. Позитивность ПЦР-тестов продолжает снижаться и составила 16,1% в течение последней недели против 19,6% ровно неделю назад.
Среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 5441 за сутки. По состоянию на 12 мая, в среднем 273 новых летальных случаев за сутки. Среднее количество положительных ПЦР-тестов составляет 4435 за сутки.
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