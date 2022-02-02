В НАН оправдали статистический рост коронавируса в Украине

11:34 13 Май Киев, Украина

Ученые Национальной академии наук Украины предупредили про "официальный" рост заболеваемости и смертности среди украинского населения, но разьяснили, что он связан с нормализацией после праздников пунктов тестирования и общей медицинской отчетности.

"В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - говорится в сообщении НАН