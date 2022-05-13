В Минздраве изменили подходы к тестированию на COVID

20:16 11 декабря Киев, Украина

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в подход к тестированию на коронавирусную болезнь, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что именно поменялось.
 
Так, по его информации, метод ПЦР остается основным для этиологической лабораторной диагностики COVID-19.

Уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2, в частности, это лица с:
  • подозрением на COVID-19;
  • признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
  • признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
  • признаками пневмонии.
Также изменения касаются быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2.

Предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2 проводят следующим лицам:
  • с подозрением на COVID-19;
  • с признаками ТОРС;
  • с признаками других ОРВИ;
  • с признаками пневмонии,
  • которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19;
  • возвращающиеся из регионов со значительным распространением COVID-19;
  • подлежащих плановой госпитализации.
"Положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", — отметил Ляшко.
Также разрешили использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.