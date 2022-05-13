В Минздраве изменили подходы к тестированию на COVID

20:16 11 декабря Киев, Украина

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в подход к тестированию на коронавирусную болезнь, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что именно поменялось.

Так, по его информации, метод ПЦР остается основным для этиологической лабораторной диагностики COVID -19.



Уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2, в частности, это лица с:

подозрением на COVID-19;

признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);

признаками других острых респираторных вирусных инфекций;

признаками пневмонии.

Также изменения касаются быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2.



Предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2 проводят следующим лицам:

с подозрением на COVID-19;

с признаками ТОРС;

с признаками других ОРВИ;

с признаками пневмонии,

которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19;

возвращающиеся из регионов со значительным распространением COVID-19;

подлежащих плановой госпитализации.

"Положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", — отметил Ляшко.

Также разрешили использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.