В Минздраве изменили подходы к тестированию на COVID

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в подход к тестированию на коронавирусную болезнь, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что именно поменялось.
Так, по его информации, метод ПЦР остается основным для этиологической лабораторной диагностики COVID-19.
Уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2, в частности, это лица с:
- подозрением на COVID-19;
- признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
- признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
- признаками пневмонии.
Также изменения касаются быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2.
Предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2 проводят следующим лицам:
Предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2 проводят следующим лицам:
- с подозрением на COVID-19;
- с признаками ТОРС;
- с признаками других ОРВИ;
- с признаками пневмонии,
- которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19;
- возвращающиеся из регионов со значительным распространением COVID-19;
- подлежащих плановой госпитализации.
Также разрешили использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.
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