В Минздраве рассказали, когда можно закончить самоизоляцию без ПЦР-теста

Каждый, у кого обнаружен коронавирус, обязан уйти на самоизоляцию, чтоб не подвергать опасности заражения окружающих. Минздрав выделил критерии, благодаря которым можно прекратить самоизоляцию и не делать при этом ПЦР-тест.
Об этом на брифинге 9 ноября рассказал министр здравоохранения Максим Степанов .
Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.
"Если 1 ноября во вас появились симптомы коронавирусной болезни, вы не делали ПЦР-тестирования, и находитесь дома на самоизоляции, а потом через 10 дней у вас нет ни одного проявления клинических симптомов, то еще считая от этого времени 3 дня можно прекращать самоизоляцию и больничный ", пояснил Степанов.
Отсутствие клинических проявлений ОРВИ в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты постановки материала при положительном результате COVID-19 методом ПЦР без лабораторного обследования.
"1 числа появились симптомы, у вас взяли мазок, сделали тест - положительный. Затем аналогично если на 10 день нет симптомов, еще считаете 3 дня. Не нужно делать лабораторное обследование, если уже нет проявлений симптомов в течение 3 дней, считая с 10 дня заболеваемости от даты установления диагноза ", - добавил Степанов.
"Повторное тестирование методом ПЦР с целью определения наличия или отсутствия вируса в организме, может проводиться не ранее, чем через 10 дней после появления симптомов или получения первого положительного результата на COVID-19", - отметил руководитель Минздрава.
Все эти три критерия равноценны, отметил Степанов.
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