В Минздраве рассказали, когда можно закончить самоизоляцию без ПЦР-теста

11:08 09 ноября Киев, Украина

Каждый, у кого обнаружен коронавирус, обязан уйти на самоизоляцию, чтоб не подвергать опасности заражения окружающих. Минздрав выделил критерии, благодаря которым можно прекратить самоизоляцию и не делать при этом ПЦР-тест.