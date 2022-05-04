В Минздраве рассказали про отличительные симптомы штамма Дельта

20:30 04 августа Киев, Украина

Лихорадка, боль в горле и кашель актуальны и для дельта-штамма, а вот потеря обоняния и вкуса встречаются крайне редко.

Об этом сообщает Минздрав Украины в среду, 4 августа.

"Симптомы при заражении штаммом Дельта отличаются. Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса - менее распространены. Также сообщают о более серьезных симптомы, включая нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене. Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма Дельта в тысячу раз больше, чем было в инфицированных диким штаммом. Это означает, что у больного намного большая вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что способствует распространению вируса на других людей", - сказано в сообщении.

При этом вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом Дельта намного выше, если человек не вакцинирован. Если же заражение произошло, полностью вакцинированы лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме.



Как подчеркнули в Минздраве, пройти вакцинацию от COVID-19 можно в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации. Также проводятся прививки организованных коллективов от 50 человек, в таких случаях на предприятие выезжает мобильная бригада.