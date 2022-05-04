В Минздраве рассказали про отличительные симптомы штамма Дельта

Лихорадка, боль в горле и кашель актуальны и для дельта-штамма, а вот потеря обоняния и вкуса встречаются крайне редко.
Об этом сообщает Минздрав Украины в среду, 4 августа.
При этом вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом Дельта намного выше, если человек не вакцинирован. Если же заражение произошло, полностью вакцинированы лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме.
Как подчеркнули в Минздраве, пройти вакцинацию от COVID-19 можно в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации. Также проводятся прививки организованных коллективов от 50 человек, в таких случаях на предприятие выезжает мобильная бригада.
Как подчеркнули в Минздраве, пройти вакцинацию от COVID-19 можно в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации. Также проводятся прививки организованных коллективов от 50 человек, в таких случаях на предприятие выезжает мобильная бригада.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии