В Минздраве рассказали, какие бывают побочные реакции после вакцинации

В Минздраве рассказали, какие симптомы после COVID-вакцинации являются нормальными, а при каких нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.
Вот перечень реакций, которые признаны нормальными:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
- увеличенные лимфатические узлы;
- тошнота;
- утомляемость и бессонница;
- головокружение.
Такие симптомы могут продержаться несколько дней, однако в случае их усиления стоит обратиться к семейному врачу. Также возможна аллергическая реакция, которая проявляется почти сразу после введения вакцины, поэтому медики рекомендуют оставаться в пункте вакцинации еще 15-30 минут для оперативного оказания помощи.
К симптомам, при проявлении которых стоит немедленно обратиться к врачу, причисляют:
К симптомам, при проявлении которых стоит немедленно обратиться к врачу, причисляют:
- судороги;
- потерю сознания;
- рвоту;
- сыпь на теле;
- сильную боль;
- температуру свыше 38°C;
- спутанность речи.
В Минздраве объясняют, что такие реакции могут быть признаками сопутствующих заболеваний, которые ослабили организм, поэтому в случае их возникновения нужно начать лечение под наблюдением специалистов.
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