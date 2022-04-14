В Минздраве рассказали, какие бывают побочные реакции после вакцинации

16:47 15 июля Киев, Украина

В Минздраве рассказали, какие симптомы после COVID-вакцинации являются нормальными, а при каких нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

"Еще в центре вакцинации вас предупредят, что после прививки организм может реагировать на вакцину. Это нормально, поскольку в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса", - отмечается в сообщении.

Вот перечень реакций, которые признаны нормальными:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;

увеличенные лимфатические узлы;

тошнота;

утомляемость и бессонница;

головокружение.

Такие симптомы могут продержаться несколько дней, однако в случае их усиления стоит обратиться к семейному врачу. Также возможна аллергическая реакция, которая проявляется почти сразу после введения вакцины, поэтому медики рекомендуют оставаться в пункте вакцинации еще 15-30 минут для оперативного оказания помощи.



К симптомам, при проявлении которых стоит немедленно обратиться к врачу, причисляют:

судороги;

потерю сознания;

рвоту;

сыпь на теле;

сильную боль;

температуру свыше 38°C;

спутанность речи.

В Минздраве объясняют, что такие реакции могут быть признаками сопутствующих заболеваний, которые ослабили организм, поэтому в случае их возникновения нужно начать лечение под наблюдением специалистов.