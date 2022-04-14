В Минздраве рассказали, какие бывают побочные реакции после вакцинации

16:47 15 июля Киев, Украина

В Минздраве рассказали, какие симптомы после COVID-вакцинации являются нормальными, а при каких нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.
"Еще в центре вакцинации вас предупредят, что после прививки организм может реагировать на вакцину. Это нормально, поскольку в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса", - отмечается в сообщении.
Вот перечень реакций, которые признаны нормальными:
  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
  • увеличенные лимфатические узлы;
  • тошнота;
  • утомляемость и бессонница;
  • головокружение.
Такие симптомы могут продержаться несколько дней, однако в случае их усиления стоит обратиться к семейному врачу. Также возможна аллергическая реакция, которая проявляется почти сразу после введения вакцины, поэтому медики рекомендуют оставаться в пункте вакцинации еще 15-30 минут для оперативного оказания помощи.

К симптомам, при проявлении которых стоит немедленно обратиться к врачу, причисляют:
  • судороги;
  • потерю сознания;
  • рвоту;
  • сыпь на теле;
  • сильную боль;
  • температуру свыше 38°C;
  • спутанность речи.
В Минздраве объясняют, что такие реакции могут быть признаками сопутствующих заболеваний, которые ослабили организм, поэтому в случае их возникновения нужно начать лечение под наблюдением специалистов.