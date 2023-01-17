В Молдове обнаружили три случая заражения штаммом коронавируса "Кракен"

В Молдове подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Кракен" (XBB.1.5), сообщило Национальное агентство общественного здоровья, передает NewsMaker.
Новый штамм коронавируса обнаружили у двух мужчин из Кишинева и у женщины из Дубосара.
Специалисты рекомендуют гражданам чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей, носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах и делать прививки от коронавируса, а при первых симптомах болезни немедленно обратиться к врачу.
"Кракен" впервые был обнаружен 22 октября 2022 года в США. По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), он стал "самым трансмиссивным подвариантом" и распространяется очень агрессивно - количество случаев заражения "удваивается каждые девять дней".
ECDC предупреждает, что повышенные темпы распространения нового подтипа коронавируса, вероятно, обусловлены способностью "Кракена" уклоняться от защиты иммунной системы и на него могут не реагировать антитела большинства вакцин.
До сих пор доминантным в мире был штамм коронавируса "Омикрон", впервые обнаружившийся в начале ноября 2021 года.
Новый штамм коронавируса обнаружили у двух мужчин из Кишинева и у женщины из Дубосара.
Специалисты рекомендуют гражданам чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей, носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах и делать прививки от коронавируса, а при первых симптомах болезни немедленно обратиться к врачу.
"Кракен" впервые был обнаружен 22 октября 2022 года в США. По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), он стал "самым трансмиссивным подвариантом" и распространяется очень агрессивно - количество случаев заражения "удваивается каждые девять дней".
ECDC предупреждает, что повышенные темпы распространения нового подтипа коронавируса, вероятно, обусловлены способностью "Кракена" уклоняться от защиты иммунной системы и на него могут не реагировать антитела большинства вакцин.
До сих пор доминантным в мире был штамм коронавируса "Омикрон", впервые обнаружившийся в начале ноября 2021 года.
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