В мире за сутки от коронавируса скончались 10 734 человека

08:19 04 Июнь Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometers , на утро 4 июня в мире зафиксировано 474 555 новых случаев заболевания коронавирусом

С начала пандеми в мире насчитали 172 914 703 случаев инфицирования.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 717 430 человек, из них 10 734 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 155,6 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.







Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 29-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 17-ю и 2-ю позицию соответственно.