В мире снова растет заболеваемость коронавирусом

11:53 06 августа Киев, Украина

В мире за сутки зарегистрировано 705 тысяч новых случаев Covid-19, это максимальный прирост больных коронавирусом за три месяца.



Об этом свидетельствуют данные Worldometers.



Лидерами по заболеваемости остаются:

США - 120 945 заражений,

Индия - 45 001,

Бразилия - 40 054,

Иран - 38 674,

Индонезия - 35 764.

Украина находится на 57 месте в мире и на 13 месте в Европе



Отметим, что в США количество новых случаев COVID-19 достигло максимума за полгода.



При этом половина всех случаев и госпитализаций приходится на семь штатов с одними из самых низких показателей вакцинации - это Флорида, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама и Миссисипи.



Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи считает, что в ближайшие недели из-за штамма Дельта количество случаев заболевания может вырасти до 200 тысяч в сутки.