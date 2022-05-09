В мире снова растет заболеваемость коронавирусом

В мире за сутки зарегистрировано 705 тысяч новых случаев Covid-19, это максимальный прирост больных коронавирусом за три месяца.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
Лидерами по заболеваемости остаются:
- США - 120 945 заражений,
- Индия - 45 001,
- Бразилия - 40 054,
- Иран - 38 674,
- Индонезия - 35 764.
Украина находится на 57 месте в мире и на 13 месте в Европе
Отметим, что в США количество новых случаев COVID-19 достигло максимума за полгода.
При этом половина всех случаев и госпитализаций приходится на семь штатов с одними из самых низких показателей вакцинации - это Флорида, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама и Миссисипи.
Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи считает, что в ближайшие недели из-за штамма Дельта количество случаев заболевания может вырасти до 200 тысяч в сутки.
Отметим, что в США количество новых случаев COVID-19 достигло максимума за полгода.
При этом половина всех случаев и госпитализаций приходится на семь штатов с одними из самых низких показателей вакцинации - это Флорида, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама и Миссисипи.
Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи считает, что в ближайшие недели из-за штамма Дельта количество случаев заболевания может вырасти до 200 тысяч в сутки.
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