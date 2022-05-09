В мире снова растет заболеваемость коронавирусом

11:53 06 августа Киев, Украина

В мире за сутки зарегистрировано 705 тысяч новых случаев Covid-19, это максимальный прирост больных коронавирусом за три месяца.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Лидерами по заболеваемости остаются:
  • США - 120 945 заражений,
  • Индия - 45 001,
  • Бразилия - 40 054,
  • Иран - 38 674,
  • Индонезия - 35 764.
Украина находится на 57 месте в мире и на 13 месте в Европе

Отметим, что в США количество новых случаев COVID-19 достигло максимума за полгода.

При этом половина всех случаев и госпитализаций приходится на семь штатов с одними из самых низких показателей вакцинации - это Флорида, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама и Миссисипи.

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи считает, что в ближайшие недели из-за штамма Дельта количество случаев заболевания может вырасти до 200 тысяч в сутки.