В мире побороли коронавирус 46,5 млн человек

08:18 07 декабря Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometers на утро 7 декабря в мире зафиксировано 535 018 новых случая заболевания COVID-19

За время пандемии всего в мире зафиксировано 67 393 283 случая инфицирования, из них 535 018 только за прошедшие сутки.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 541 747 человек, из них 7 537 за минувшие сутки.



Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 541 тыс. человек, число заболевших превысило 67,3 млн.



Побороли болезнь и вылечились 46,5 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.





Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – пятую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Великобритания и Германия.