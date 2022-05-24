В мире победили коронавирус 54 млн человек

Исследовательский центр Worldometers опубликовал официальные данные относительно распространения пандемии коронавируса в мировом масштабе.
Согласно его данным, в мире зафиксировано 77 172 373 случай инфицирования, из них 546 756 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 699 644 человек, из них 7 941 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 54 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Согласно его данным, в мире зафиксировано 77 172 373 случай инфицирования, из них 546 756 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 699 644 человек, из них 7 941 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 54 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – восьмую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Россия, Германия, Италия, Нидерланды, Франция и Польша.
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