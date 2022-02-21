В мире более миллиона жертв коронавируса

По Данным сайта университета Джона Хопкинса в ночь на вторник, 29 сентября, официальное число связанных с новым типом коронавируса COVID-19 летальных случаев в мире превысило отметку в один миллион.
Наиболее пораженной пандемией коронавируса страной остаются США, где от осложнений нового заболевания умер 205 031 человек. В тройке антилидеров по показателю смертности также находятся Бразилия (142 058 связанных с COVID-19 смертей) и Индия (95 542 связанные с COVID-19 смерти).
Всего в мире с начала пандемии новую коронавирусную инфекцию подхватили более 33 миллионов человек. Из них более семи миллионов заразились в США, более шести миллионов — в Индии, и еще более четырех миллионов — в Бразилии.
Между тем побороть новую болезнь удалось уже более чем 23 миллионам пациентов.
Накануне в ВОЗ заявили, что официальное число летальных случаев, связанных с COVID-19, вероятно, ниже реального общего показателя.
Наиболее пораженной пандемией коронавируса страной остаются США, где от осложнений нового заболевания умер 205 031 человек. В тройке антилидеров по показателю смертности также находятся Бразилия (142 058 связанных с COVID-19 смертей) и Индия (95 542 связанные с COVID-19 смерти).
Всего в мире с начала пандемии новую коронавирусную инфекцию подхватили более 33 миллионов человек. Из них более семи миллионов заразились в США, более шести миллионов — в Индии, и еще более четырех миллионов — в Бразилии.
Между тем побороть новую болезнь удалось уже более чем 23 миллионам пациентов.
Накануне в ВОЗ заявили, что официальное число летальных случаев, связанных с COVID-19, вероятно, ниже реального общего показателя.
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