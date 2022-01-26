В мире более 28 миллионов человек заражены коронавирусом

Пандемия коронавируса продолжает шириться по планете унося сотни жизней. По информации статистического портала Worldometers, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в мире скончались 6227 человек. Общее число погибших за период пандемии уже достигло 907 304.

По официальным данным, в целом в мире зафиксировано 28 014 776 случаев инфицирования COVID-19, из них 20 091 717 закончились выздоровлением пациентов.

При этом за последние сутки у 286 476 человек подтвердили наличие новой коронавирусной инфекции.

Напомним, двое ученых из Львова победили в конкурсе проектов Национального фонда исследований Украины. Им предоставят средства для разработки вакцины от коронавируса COVID-19.

В МВФ назвали условие завершения коронакризиса.

"Хотя мир научился жить с вирусом, полное восстановление маловероятно без окончательного медицинского решения данной проблемы", - заявили глава МВФ Кристалина Георгиева и главный экономист Фонда Гита Гопинат.

При этом Гергиева и Гопинат подчеркнули, что нынешний кризис далек от своего завершения.

"Восстановление остается крайне неустойчивым и неравномерным по регионам. (...) Для обеспечения продолжительного восстановления важно преждевременно не прекращать оказание поддержки", - добавили они.

Также в Фонде спрогнозировали, что многим предприятиям в мире необходима будет финансовая помощь, чтобы сохранить рабочие места.