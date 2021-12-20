В Минздраве заверили, что локдауна в Украине не будет
19:49 19 Март Киев, Украина
Несмотря на рост числа заболеваемости коронавирусом в Украине, Минздрав ограничится строгими ограничениями адаптивного карантина и не будет вводить национальный локдаун
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"В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал Степанов.
Он напомнил, что такие карантинные ограничения ввели Киев, Львов и Винница.
"Киев вчера ввел такие жесткие карантинные ограничения, местная власть Львова, Винницы. Эффективность этих меры мы видим на примере Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", - добавил министр.
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