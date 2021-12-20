В Минздраве заверили, что локдауна в Украине не будет

19:49 19 Март Киев, Украина

Несмотря на рост числа заболеваемости коронавирусом в Украине, Минздрав ограничится строгими ограничениями адаптивного карантина и не будет вводить национальный локдаун

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в пятницу, 19 марта.

"В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал Степанов.

Он напомнил, что такие карантинные ограничения ввели Киев, Львов и Винница.