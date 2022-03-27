В Минздраве за минувшие сутки зафиксировали 182 случая инфицирования коронавирусом

08:39 29 июня Киев, Украина

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось пять человек, смогли побороть вирус и вылечиться 582 человека. Всего за сутки 28 июня зафиксировано 182 случая инфицирования.