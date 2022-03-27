В Минздраве за минувшие сутки зафиксировали 182 случая инфицирования коронавирусом

08:39 29 июня Киев, Украина

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось пять человек, смогли побороть вирус и вылечиться 582 человека. Всего за сутки 28 июня зафиксировано 182 случая инфицирования.
 
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие 24 часа было госпитализировано - 322 человека; недуг преодолели 582 человек.

За стуки вирус унес жизни пяти украинцев. Всего с начала пандемии зафиксировано 52,3 тысячи летальных исходов.

За сутки протестировано методом ПЦР – 10 930 человек, методом ИФА – 1 463 человека, экспресс-тестами – 4 282 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской областях.

За все время пандемии в Украине инфицировались 2 234 463 человека, проведено ПЦР-тестов – 10 817 822.
 
Фото: Коронавирус в Украине 29 июня 01