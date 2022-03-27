В Минздраве за минувшие сутки зафиксировали 182 случая инфицирования коронавирусом

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось пять человек, смогли побороть вирус и вылечиться 582 человека. Всего за сутки 28 июня зафиксировано 182 случая инфицирования.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за прошедшие 24 часа было госпитализировано - 322 человека; недуг преодолели 582 человек.
За стуки вирус унес жизни пяти украинцев. Всего с начала пандемии зафиксировано 52,3 тысячи летальных исходов.
За сутки протестировано методом ПЦР – 10 930 человек, методом ИФА – 1 463 человека, экспресс-тестами – 4 282 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской областях.
За все время пандемии в Украине инфицировались 2 234 463 человека, проведено ПЦР-тестов – 10 817 822.
Также за прошедшие 24 часа было госпитализировано - 322 человека; недуг преодолели 582 человек.
За стуки вирус унес жизни пяти украинцев. Всего с начала пандемии зафиксировано 52,3 тысячи летальных исходов.
За сутки протестировано методом ПЦР – 10 930 человек, методом ИФА – 1 463 человека, экспресс-тестами – 4 282 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской областях.
За все время пандемии в Украине инфицировались 2 234 463 человека, проведено ПЦР-тестов – 10 817 822.
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