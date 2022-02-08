В Минздраве сообщили о ситуации с коронавирусом в Киеве на 8 февраля

11:45 08 Февраль Киев, Украина

За минувшие сутки, 7 февраля, в Киеве коронавирус подтвержден у 2862 людей. Это на 596 человек больше, чем за прошедшие сутки. Всего с начала эпидемии заболели Covid-19 более 386 тыс. киевлян.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Заболели прошедшие сутки: 1545 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 997 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 146 девочек от одного месяца до 17 лет и 174 мальчика от одного месяца до 17 лет.



Среди умерших: три женщины от 63 до 70 лет и четыре мужчины от 65 до 85 лет. В больницы столицы госпитализировали 87 больных коронавирусом и 235 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.



С начала эпидемии в Киеве от коронавируса:



- выздоровели более 342 тыс. человек (за сутки 7 февраля – 946);



- умерли более 8,6 тыс. человек (за сутки – 7).



«На сегодняшний день в Киеве активных больных более 35 тыс. Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 550, в Деснянском – 350 и в Оболонском районе – 339 случаев», – заявил мэр Киева Виталий Кличко.



В Киевской области с начала эпидемии зафиксировано более 208 тыс. случаев заболевания Covid-19. За сутки обнаружено 1113 больных.



С начала эпидемии в Киевской области:



- выздоровели от коронавируса более 186 тыс. человек (за сутки 7 февраля – 550);



- умерли 4,8 тыс. человек (за сутки – 9).