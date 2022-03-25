В Минздраве сообщили о низком уровне инфицирования: всего 450 случаев за сутки

Выходные дни дают о себе знать и за прошедшие сутки в Украине зафиксировано всего 450 новых случаев инфицирования, большинство из которых наблюдаются в южных регионах, куда потянулся народ на отдых.
Об этом сообщает Минздрав утром в воскересенье, 27 июня.
"Среди заболевших: детей – 28, медработников – 6. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 529 человек; летальных случаев – 17; выздоровели – 1 097 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 233 996 человек, выздоровели 2 163 069 человек, летальных случаев – 52 286.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 135
Винницкая область - 9
Волынская область - 9
Днепропетровская область - 46
Донецкая область - 3
Житомирская область - 19
Закарпатская область - 3
Запорожская область - 20
Ивано-Франковская область - 5
Киевская область - 37
Кировоградская область - 4
Луганская область - 5
Львовская область - 9
Николаевская область - 22
Одесская область - 39
Полтавская область - 5
Ровенская область - 9
Сумская область - 15
Тернопольская область - 7
Харьковская область - 17
Херсонская область - 15
Хмельницкая область - 2
Черкасская область - 8
Черновицкая область - 4
Черниговская область - 3.
"Среди заболевших: детей – 28, медработников – 6. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 529 человек; летальных случаев – 17; выздоровели – 1 097 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 233 996 человек, выздоровели 2 163 069 человек, летальных случаев – 52 286.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 135
Винницкая область - 9
Волынская область - 9
Днепропетровская область - 46
Донецкая область - 3
Житомирская область - 19
Закарпатская область - 3
Запорожская область - 20
Ивано-Франковская область - 5
Киевская область - 37
Кировоградская область - 4
Луганская область - 5
Львовская область - 9
Николаевская область - 22
Одесская область - 39
Полтавская область - 5
Ровенская область - 9
Сумская область - 15
Тернопольская область - 7
Харьковская область - 17
Херсонская область - 15
Хмельницкая область - 2
Черкасская область - 8
Черновицкая область - 4
Черниговская область - 3.
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