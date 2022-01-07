В Минздраве сообщили о 7 177 новых случаях заражения коронавирусом

10:15 07 Январь Киев, Украина

В Украине количество инфицированных за минувшие сутки увеличилось на 7 177 человек. Также известно о 364 заболевших детях и 203 медработниках.

В Минздраве сообщили о 192 летальных исходах, 5 595 случаях выздоровления и о 1 866 госпитализированных.

Максимальное количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки было зафиксировано в столице, Киевской области, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях.