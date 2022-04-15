В Минздраве сообщили о 591 случае инфицирования коронавирусом

09:00 17 июля Киев, Украина

В минувшую пятницу коронавирусная инфекция была выявлена у 41 ребенка, всего инфицирован за сутки 591 человек.





Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 438 человек;

летальных случаев - 16;

выздоровели - 676 человек; Об этом сообщает Минздрав в субботу, 17 июля.госпитализированы - 438 человек;летальных случаев - 16;выздоровели - 676 человек;



За сутки протестировано: методом ПЦР - 18006 человек, методом ИФА - 8718 человек, экспресс-тестами - 14648 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2244196 человек;

выздоровели - 2180957 человек;

летальных случаев - 52 718;

проведения ПЦР-тестов - 11138052.