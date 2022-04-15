В Минздраве сообщили о 591 случае инфицирования коронавирусом

09:00 17 июля Киев, Украина

В минувшую пятницу коронавирусная инфекция была выявлена у 41 ребенка, всего инфицирован за сутки 591 человек.
 
Об этом сообщает Минздрав в субботу, 17 июля.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 438 человек;
летальных случаев - 16;
выздоровели - 676 человек;

За сутки протестировано: методом ПЦР - 18006 человек, методом ИФА - 8718 человек, экспресс-тестами - 14648 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2244196 человек;
выздоровели - 2180957 человек;
летальных случаев - 52 718;
проведения ПЦР-тестов - 11138052.
 
Фото: Коронавирус в Украине 17 июля
Фото: Коронавирус в Украине 17 июля 01