В Минздраве сообщили о 591 случае инфицирования коронавирусом

В минувшую пятницу коронавирусная инфекция была выявлена у 41 ребенка, всего инфицирован за сутки 591 человек.
Об этом сообщает Минздрав в субботу, 17 июля.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 438 человек;
летальных случаев - 16;
выздоровели - 676 человек;
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 438 человек;
летальных случаев - 16;
выздоровели - 676 человек;
За сутки протестировано: методом ПЦР - 18006 человек, методом ИФА - 8718 человек, экспресс-тестами - 14648 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2244196 человек;
выздоровели - 2180957 человек;
летальных случаев - 52 718;
проведения ПЦР-тестов - 11138052.
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