В Минздраве сообщили о 323 заболевших коронавирусом

Праздничные дни принесли заметный спад в фиксировании новых случаев инфицирования коронавирусом: медики зарегистрировали за минувшее воскресенье всего 323 заболевших.
Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 21 июня.
Так, за минувшие сутки:
госпитализированы - 375 человек;
летальных случаев - 16;
выздоровели - 677 человек;
Так, за минувшие сутки:
госпитализированы - 375 человек;
летальных случаев - 16;
выздоровели - 677 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 8943 лица,
методом ИФА - 1147 человек,
экспресс-тестами - 4008 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2229846 лица;
выздоровели - 2152140 человек;
летальных случаев - 52 032;
проведения ПЦР-тестов - 10679015.
заболело - 2229846 лица;
выздоровели - 2152140 человек;
летальных случаев - 52 032;
проведения ПЦР-тестов - 10679015.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях. В нескольких регионах не выявлено заболевших.
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