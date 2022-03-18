В Минздраве сообщили о 323 заболевших коронавирусом

08:53 21 июня Киев, Украина

Праздничные дни принесли заметный спад в фиксировании новых случаев инфицирования коронавирусом: медики зарегистрировали за минувшее воскресенье всего 323 заболевших.





Так, за минувшие сутки:



госпитализированы - 375 человек;

летальных случаев - 16;

выздоровели - 677 человек; Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 21 июня.госпитализированы - 375 человек;летальных случаев - 16;выздоровели - 677 человек;



За сутки протестировано:



методом ПЦР - 8943 лица,

методом ИФА - 1147 человек,

экспресс-тестами - 4008 человек.

За все время пандемии в Украине:



заболело - 2229846 лица;

выздоровели - 2152140 человек;

летальных случаев - 52 032;

проведения ПЦР-тестов - 10679015.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях. В нескольких регионах не выявлено заболевших.