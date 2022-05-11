В Минздраве сообщили о 300 инфицированных коронавирусом за минувшие сутки

09:45 09 августа Киев, Украина

На протяжении выходного дня воскресенья медики зафиксировали в Украине 300 новых случаев инфицирования коронавирусом.
 
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, заболели 20 детей и два медработника.

Также отмечается, что за минувшие 24 часа коронавирус унес жизни пяти граждан. Всего зарегистрировано 53,1 тысяча летальных исхода.

За прошедшие сутки было госпитализировано 400 человек; выздоровели 281 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 9 383 человека, методом ИФА - 1 424 человек, экспресс-тестами – 5 913 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 259 451 человек; выздоровели – 2 191 202 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 537 474.
 
Фото: Коронавирус в Украине 9 августа 01