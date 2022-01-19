В Минздраве сообщили о 2 472 новых случаях инфицирования COVID-19

Праздничные и выходные дни отразились на статистике: так за минувшие сутки в Украине зарегистрировали всего 2 472 новых случая инфицирования.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром во вторник, 4 мая.
"В частности, заболели 122 детей и 22 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 591 человек; летальных случаев – 166, выздоровело – 7 815 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 088 410 человек, 44 916 пациентов скончались, 1 689 630 человек выздоровели.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 151
Винницкая область - 27
Волынская область - 77
Днепропетровская область - 220
Донецкая область - 324
Житомирская область - 26
Закарпатская область - 12
Запорожская область - 168
Ивано-Франковская область - 19
Киевская область - 100
Кировоградская область - 62
Луганская область - 21
Львовская область - 55
Николаевская область - 79
Одесская область - 168
Полтавская область - 85
Ровенская область - 58
Сумская область - 60
Тернопольская область - 94
Харьковская область - 191
Херсонская область - 29
Хмельницкая область - 115
Черкасская область - 253
Черновицкая область - 58
Черниговская область - 20
"В частности, заболели 122 детей и 22 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 591 человек; летальных случаев – 166, выздоровело – 7 815 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 088 410 человек, 44 916 пациентов скончались, 1 689 630 человек выздоровели.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 151
Винницкая область - 27
Волынская область - 77
Днепропетровская область - 220
Донецкая область - 324
Житомирская область - 26
Закарпатская область - 12
Запорожская область - 168
Ивано-Франковская область - 19
Киевская область - 100
Кировоградская область - 62
Луганская область - 21
Львовская область - 55
Николаевская область - 79
Одесская область - 168
Полтавская область - 85
Ровенская область - 58
Сумская область - 60
Тернопольская область - 94
Харьковская область - 191
Херсонская область - 29
Хмельницкая область - 115
Черкасская область - 253
Черновицкая область - 58
Черниговская область - 20
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