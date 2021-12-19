В Минздраве сообщили о 10 554 новых случаях инфицирования коронавирусом и 561 смерти

08:13 30 Ноябрь Киев, Украина

В Украине зафиксирован резкий скачек инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки понедельника вирус был обнаружен у 10 554 украинцев. В их число входят 846 детей и 197 работников медицинской сферы.

На протяжении вчерашних суток было произведено 1 749 госпитализаций, зафиксировано 25 318 выздоровлений и 561 смерть.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом было инфицировано 3 438 381 человек, справились с вирусом и выздоровели – 2 946 032, скончались от последствий вируса 85 975 украинцев.