В Минздраве сообщили о 18 132 новых случаях COVID-19

За минувшие сутки в Украине зафиксирован наибольший за все время пандемии прирост инфицированных COVID-19.
Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки выздоровели 7138 человек. Проведено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53 495, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42 832).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 614 707 человек;
выздоровели - 1 290 158 человек;
летальных исходов - 31 461;
проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 614 707 человек;
выздоровели - 1 290 158 человек;
летальных исходов - 31 461;
проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.
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