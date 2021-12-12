В Минздраве сообщили о 18 132 новых случаях COVID-19

09:39 26 Март Киев, Украина

За минувшие сутки в Украине зафиксирован наибольший за все время пандемии прирост инфицированных COVID-19.

Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"18 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 марта 2021 года. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников. Госпитализированы 4 826 человек, летальных случаев - 326", - отметил Степанов.

Также за минувшие сутки выздоровели 7138 человек. Проведено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53 495, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42 832).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 614 707 человек;

выздоровели - 1 290 158 человек;

летальных исходов - 31 461;

проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.