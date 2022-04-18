В Минздраве сообщили о 182 инфицированных коронавирусом, среди них 11 детей

За прошедшее воскресенье в стране зафиксировано 182 случая инфицирования коронавирусом, победили инфекцили и выздоровели 187 человек.
Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает Минздрав.
"За сутки 18 июля 2021 года в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 307 человек;
летальных исходов - 5;
выздоровели - 187 человек;
протестировано: методом ПЦР - 9587 человек, методом ИФА - 1613 человек, экспресс-тестами - 5770 человек.
"За сутки 18 июля 2021 года в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 307 человек;
летальных исходов - 5;
выздоровели - 187 человек;
протестировано: методом ПЦР - 9587 человек, методом ИФА - 1613 человек, экспресс-тестами - 5770 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 244 677 человек;
выздоровели - 2 181 385 человек;
летальных исходов - 52 731;
проведено ПЦР-тестов - 11 161 068.
Из заболевших за минувшие сутки - 11 детей. Не заболело ни одного медика.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 82 случая;
Винницкая область - 2 случая;
Волынская область - 1 случай;
Днепропетровская область - 7 случаев;
Донецкая область - 2 случая;
Житомирская область - 18 случаев;
Киевская область - 12 случаев;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 1 случай;
Львовская область - 3 случая;
Николаевская область - 6 случаев;
Одесская область - 18 случаев;
Полтавская область - 2 случая;
Ровенская область - 2 случая;
Сумская область - 3 случая;
Тернопольская область - 3 случая;
Харьковская область - 10 случаев;
Херсонская область - 2 случая;
Черкасская область - 5 случаев;
Черновицкая область - 2 случая;
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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