В Минздраве сообщили о 182 инфицированных коронавирусом, среди них 11 детей

08:31 19 июля Киев, Украина

За прошедшее воскресенье в стране зафиксировано 182 случая инфицирования коронавирусом , победили инфекцили и выздоровели 187 человек.

Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает Минздрав.



"За сутки 18 июля 2021 года в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 307 человек;

летальных исходов - 5;

выздоровели - 187 человек;

протестировано: методом ПЦР - 9587 человек, методом ИФА - 1613 человек, экспресс-тестами - 5770 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 244 677 человек;

выздоровели - 2 181 385 человек;

летальных исходов - 52 731;

проведено ПЦР-тестов - 11 161 068.



Из заболевших за минувшие сутки - 11 детей. Не заболело ни одного медика.



Количество заболеваний в регионах за сутки:



Киев - 82 случая;

Винницкая область - 2 случая;

Волынская область - 1 случай;

Днепропетровская область - 7 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 18 случаев;

Киевская область - 12 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 1 случай;

Львовская область - 3 случая;

Николаевская область - 6 случаев;

Одесская область - 18 случаев;

Полтавская область - 2 случая;

Ровенская область - 2 случая;

Сумская область - 3 случая;

Тернопольская область - 3 случая;

Харьковская область - 10 случаев;

Херсонская область - 2 случая;

Черкасская область - 5 случаев;

Черновицкая область - 2 случая;



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.