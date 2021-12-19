В Минздраве сообщили об 11 960 новых случаях заражения коронавирусом, в их числе более 1000 детей

За минувшие сутки в стране зафиксировали 11 960 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 1 088 детей и 207 работников медицины.
Об этом сообщает Минздрав в среду, 1 декабря.
При этом выздоровели уже 2 972 192 украинца (накануне - 26 160), а скончались - 86 532 (накануне - 557). В больницы накануне попали 3 629 человек.
Случаев в областях / завершили вакцинацию:
Киев – 1592/19192
Винницкая – 608/5734
Волынская – 530/5383
Днепропетровская – 419/11174
Донецкая – 666/6658
Житомирская – 214/5563
Закарпатская – 409/2353
Запорожская – 760/6645
Ивано-Франковская – 281/5800
Киевская – 704/9305
Кировоградская – 135/3765
Луганская – 229/2875
Львовская – 417/12120
Николаевская – 406/4087
Одесская – 287/5788
Полтавская – 905/5647
Ровенская – 485/4621
Сумская – 384/5180
Тернопольская – 231/4058
Харьковская – 613/10086
Херсонская – 257/2866
Хмельницкая – 586/4597
Черкасская – 557/5226
Черновицкая – 152/2761
Черниговская – 133/5008
При этом выздоровели уже 2 972 192 украинца (накануне - 26 160), а скончались - 86 532 (накануне - 557). В больницы накануне попали 3 629 человек.
Случаев в областях / завершили вакцинацию:
Киев – 1592/19192
Винницкая – 608/5734
Волынская – 530/5383
Днепропетровская – 419/11174
Донецкая – 666/6658
Житомирская – 214/5563
Закарпатская – 409/2353
Запорожская – 760/6645
Ивано-Франковская – 281/5800
Киевская – 704/9305
Кировоградская – 135/3765
Луганская – 229/2875
Львовская – 417/12120
Николаевская – 406/4087
Одесская – 287/5788
Полтавская – 905/5647
Ровенская – 485/4621
Сумская – 384/5180
Тернопольская – 231/4058
Харьковская – 613/10086
Херсонская – 257/2866
Хмельницкая – 586/4597
Черкасская – 557/5226
Черновицкая – 152/2761
Черниговская – 133/5008
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