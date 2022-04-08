В Минздраве рассказали, стоит ли вакцинироваться онкобольным людям



Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Люди с онкологическими заболеваниями могут очень трудно перенести COVID-19, поэтому им необходимо привиться от коронавирусной инфекции. Вместе с онкозаболеваниями могут вакцинироваться также их родные и люди, проживающие с ними или ухаживающие за ними", - говорится в сообщении.