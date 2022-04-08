В Минздраве рассказали, стоит ли вакцинироваться онкобольным людям

17:24 09 июля Киев, Украина

Наличие онкозаболевания у заразившегося коронавирусом может усугубить течение болезни, поэтому Минздрав настоятельно рекомендует вакцинацию людям с онкологией.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Люди с онкологическими заболеваниями могут очень трудно перенести COVID-19, поэтому им необходимо привиться от коронавирусной инфекции. Вместе с онкозаболеваниями могут вакцинироваться также их родные и люди, проживающие с ними или ухаживающие за ними", - говорится в сообщении.
Отмечается, что терапия, которую проходят онкобольные, может повлиять на эффективность вакцинации. Поэтому Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике разработала рекомендации, которые вступят в силу после внесения соответствующих изменений в приказ Минздрава.
 
Фото: Онкология и вакцинация 01