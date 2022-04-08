В Минздраве рассказали, стоит ли вакцинироваться онкобольным людям

Наличие онкозаболевания у заразившегося коронавирусом может усугубить течение болезни, поэтому Минздрав настоятельно рекомендует вакцинацию людям с онкологией.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что терапия, которую проходят онкобольные, может повлиять на эффективность вакцинации. Поэтому Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике разработала рекомендации, которые вступят в силу после внесения соответствующих изменений в приказ Минздрава.
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