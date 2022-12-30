В Минздраве рассказали, стоит ли ожидать новых мутаций коронавируса и всплеска заболеваемости

15:26 30 декабря Киев, Украина

Эпидемиологи не ожидают новых мутаций коронавируса, которые привели бы к новым волнам заболевания. Об этом в сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.



По словам Кузина, штамм Омикрон стал доминирующим в мире. Поэтому ситуация с коронавирусом в Украине и мире стабилизировалась, однако он все еще опасен.

"Его мутации происходят, но не приводят к существенным изменениям именно характеристик возбудителя. Это стабильная мутация, которая есть во всем мире. Поэтому, по прогнозам эпидемиологов, пока не ожидается новых существенных мутаций, которые бы существенно повлияли на какую-то волну именно коронавирусной инфекции", - объяснил Кузин.

По его словам, решающим шагом в борьбе с COVID-19 стала вакцинация. Она является единственным методом, позволяющим защитить от тяжелых последствий коронавирусной инфекции и в большей части случаев от смерти, добавил чиновник.

По данным Минздрава, сейчас в Украине есть около 8 млн доз вакцины трех типов: однодозовая Janssen производства Johnson & Johnson, вакцина Comirnaty производства Pfizer — детская и взрослая формы, вакцина CoronaVac китайского производства.



В Украине карантин, введенный из-за пандемии коронавируса , продлили до 30 апреля 2023 года.