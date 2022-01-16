В Минздраве рассказали об отличиях штамма «Омикрон» от «Дельты»

14:27 13 Январь Киев, Украина

Минздраве рассказали об отличиях штамма коронавируса «Омикрон» от «Дельты», ссылаясь на предварительные данные научных исследований ВОЗ.



Основные различия "Омикрона" от "Дельты":

Новым штаммом чаще заражаются в дома, чем штаммом «Дельта».

«Омикрон» имеет меньший инкубационный период, который в среднем составляет 3 суток.

Этим штаммом чаще болеет молодежь: средний возраст больных составляет 30,8 лет, в то же время средний возраст больных «Дельтой» – 38,3 года.

«Омикрон» почти в три раза заразнее, чем «Дельта». В тех странах, где был обнаружен этот штамм, количество больных удваивается каждые полтора дня.

Риск повторного заражения «Омикроном» в пять раз выше, чем риск повторного заражения «Дельтой» (13% и 2,5% соответственно).

Больных «Омикроном» госпитализируют на 15-20% реже по сравнению с больными «Дельтой», и на 41% реже, если речь идет о длительной госпитализации (более 1 ночи). В общей сложности подлежали госпитализации менее 1% больных (0,6). Для других штаммов этот показатель составляет 1,6%.

В Минздраве говорят, что эти данные не окончательные из-за задержки между диагностикой заболевания и госпитализацией во многих странах, а также из-за большого количества прививок, что уменьшает риск осложнений. И добавляют, что больные «Омикроном» не имеют новых необычных симптомов.