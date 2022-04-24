В Минздраве рассказали о требованиях к Международному свидетельству о вакцинации

Международное свидетельство о вакцинации может быть распечатано на обычной бумаге и заполнено вручную, специальный бланк и бумага желтого цвета - это миф.
Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
Министерство здравоохранения напоминает, что все привитые двумя дозами антиковидной вакцины, которые доступны в Украине, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 у своего семейного врача.
"Врач должен распечатать бланк международного свидетельства на обычной бумаге формата А4. Свидетельство надо заполнить на английском и украинском языках, в печатном формате или вручную", - говорится в сообщении.
В Минздраве назвали мифом, информацию о том, что Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 должно быть напечатано на специальной желтой бумаге.
Украинцам рекомендуют при получении иметь с собой загранпаспорт, поскольку в свидетельство будут вносить номер именно этого документа, а имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте.
Получив свидетельство, убедитесь, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.
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