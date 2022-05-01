В Минздраве рассказали о 962 случаях заражения COVID-19

08:58 30 июля Киев, Украина

За минувший четверг в Украине медики зафиксировали 962 человека, инфицированных коронавирусом , в то же время за прошедшие сутки выздоровели 504 человека.





"За сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 51, медработников - 49)", - говорится в сообщении.



Также за минувшие сутки:



госпитализировано — 488 человек;

летальных случаев — 14;

выздоровели — 504 человека; Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Минздрав Украины."За сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 51, медработников - 49)", - говорится в сообщении.госпитализировано — 488 человек;летальных случаев — 14;выздоровели — 504 человека;



За сутки протестировано:



-методом ПЦР — 19397 человек,

методом ИФА — 7997 человек,

экспресс-тестами — 13934 человека.



За все время пандемии в Украине:



заболело — 2 251 869 человек;

выздоровели — 2 186 353 лица;

летальных случаев — 52 930;

проведения ПЦР-тестов — 11 360 926.